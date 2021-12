Taiwan, uno spettacolo di luci natalizie e laser luminosi colora Taipei (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'abbagliante serie di luci festive natalizie e uno show di laser luminosi decorano e colorano la New Taipei City Hall Plaza di Taiwan, mentre la folla si accalca per vedere una gigantesca statua di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'abbagliante serie difestivee uno show didecorano eno la NewCity Hall Plaza di, mentre la folla si accalca per vedere una gigantesca statua di ...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan uno Taiwan, uno spettacolo di luci natalizie e laser luminosi colora Taipei Un'abbagliante serie di luci festive natalizie e uno show di laser luminosi decorano e colorano la New Taipei City Hall Plaza di Taiwan, mentre la folla si accalca per vedere una gigantesca statua di Babbo Natale alta 14 metri e l'albero di Natale ...

Che cosa accadde il giorno di Natale nella Storia La Repubblica di Cina si riduce così a uno Stato costituito dall'isola di Taiwan (nota anche come Formosa) e da alcuni arcipelaghi. Il capo dei nazionalisti, il generale Chiang Kai - Shek, ne diventa ...

Giappone e Usa pronti a costruire basi dei Marines vicino Taiwan Le forze armate giapponesi e statunitensi hanno elaborato una bozza di piano per reagire in modo congiunto davanti a una possibile “emergenza” a Taiwan, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa giapp ...

