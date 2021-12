Superata la prima soglia critica delle terapie intensive

(Di sabato 25 dicembre 2021) E' quanto è scritto nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre citato nell'ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone "ulteriori misure urgenti in ...

In Italia è statalasoglia critica di occupazione di posti letto nei reparti di terapia intensiva. È questo il dato che emerge dal verbale dalla Cabina di Regia di ieri, 24 dicembre, citato poi nell' ...'A livello nazionale è statalasoglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva'. E' scritto nel verbale della cabina di regia del 24 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel verbale sia ...Nella settimana appena trascorsa, a livello nazionale “è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". Lo si legge nel verbale della Cabina di regia che ..."A livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". E' scritto nel verbale della cabina di regia del 24 dicembre, pubblicato in Gazzetta ...