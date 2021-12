(Di sabato 25 dicembre 2021) Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nuovamente in strada a Khartoum, in, per manifestarelagolpista al potere, mentre le autorità hanno interrotto la rete telefonica ...

Advertising

CorriereQ : Sudan: nuove manifestazioni contro la giunta militare -

Ultime Notizie dalla rete : Sudan nuove

Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nuovamente in strada a Khartoum, in, per manifestare contro la giunta militare golpista al potere, mentre le autorità hanno interrotto la rete telefonica e i collegamenti a internet. Secondo alcuni testimoni, le proteste nella ......sofferenze dei tanti fratelli e sorelle che soffrono per i conflitti interni ine Sud. ... della televisione e delletecnologie di comunicazione concede l'indulgenza plenaria nella ...Mentre il processo vive di rinvii i legali cercano di trovare un punto d’incontro L’imprenditore bloccato in Sudan trascorrerà Natale lontano dalla famiglia ...Francesco torna ad affacciarsi dalla Loggia delle benedizioni e sprona ad avere speranza nonostante le tante crisi che ci sono nel mondo ...