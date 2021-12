Sturridge condannato a pagare 30mila dollari dopo il ritrovamento del suo cane (Di sabato 25 dicembre 2021) Daniel Sturridge dovrà versare 30mila dollari nelle casse di Killa Fame, rapper conosciuto anche come Foster Washington, nome reale. Il calciatore inglese, infatti, aveva promesso una ricompensa per il ritrovamento del suo cane scomparso; tale ‘Lucci’, un volpino della Pomerania, salvo ritirare l’offerta dopo la riconsegna dell’animale domestico stesso. “Darò qualsiasi cifra a chiunque riporterà a casa Lucci, anche 30mila dollari“; questa la frase ‘fatale’ per Sturridge, il quale non ha successivamente donato il denaro promesso a Washington, con quest’ultimo dunque appellatosi alla Giustizia per avere ciò che pensava di meritare. Fatti relativi all’annata 2019 e Tribunale di Los Angeles pronunciatosi sul tutto: ricompensa obbligatoria ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Danieldovrà versarenelle casse di Killa Fame, rapper conosciuto anche come Foster Washington, nome reale. Il calciatore inglese, infatti, aveva promesso una ricompensa per ildel suoscomparso; tale ‘Lucci’, un volpino della Pomerania, salvo ritirare l’offertala riconsegna dell’animale domestico stesso. “Darò qualsiasi cifra a chiunque riporterà a casa Lucci, anche“; questa la frase ‘fatale’ per, il quale non ha successivamente donato il denaro promesso a Washington, con quest’ultimo dunque appellatosi alla Giustizia per avere ciò che pensava di meritare. Fatti relativi all’annata 2019 e Tribunale di Los Angeles pronunciatosi sul tutto: ricompensa obbligatoria ...

