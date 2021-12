Stasera in tv, oggi 25 dicembre 2021: Stanotte a Napoli e All Together Now - Kids (Di sabato 25 dicembre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 25 dicembre 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 25 dicembre 2021 La programmazione della serata di sabato 25 dicembre 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda il programma Stanotte a Napoli, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale 5, invece, propone un appuntamento speciale con All Together Now - Kids, condotto da Michelle Hunziker. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Italia 1 c'è La banda dei Babbi Natale. In alternativa, Rai Movie propone il film Ogni maledetto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 dicembre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 25abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 25La programmazione della serata di sabato 25è ampia. Su Rai1 va in onda il programma, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale 5, invece, propone un appuntamento speciale con AllNow -, condotto da Michelle Hunziker. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Italia 1 c'è La banda dei Babbi Natale. In alternativa, Rai Movie propone il film Ogni maledetto ...

