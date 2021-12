Stanotte a…, Via col vento o La banda dei Babbi Natale? La tv del 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 25 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanotte a…”. Prosegue la serie di notti in viaggio con Alberto Angela, dopo i successi del Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei questa è la notte di Napoli. Nel silenzio della sera ci muoveremo nei vico – li della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri che incarnano lo spirito della città. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “All together now kids”. Rai5 alle 21.15 trasmetterà il tradizionale concerto di Natale del Sacro ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 25su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “a…”. Prosegue la serie di notti in viaggio con Alberto Angela, dopo i successi del Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei questa è la notte di Napoli. Nel silenzio della sera ci muoveremo nei vico – li della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri che incarnano lo spirito della città. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “All together now kids”. Rai5 alle 21.15 trasmetterà il tradizionale concerto didel Sacro ...

Advertising

Erosenn67299186 : RT @Vins23_: Il mio pensiero di Natale lo volevo rivolgere a chi per il troppo dolore stanotte deciderà di non lottare più. Ai falliti ai d… - DPhotos91 : RT @Vins23_: Il mio pensiero di Natale lo volevo rivolgere a chi per il troppo dolore stanotte deciderà di non lottare più. Ai falliti ai d… - bunko_el : RT @Vins23_: Il mio pensiero di Natale lo volevo rivolgere a chi per il troppo dolore stanotte deciderà di non lottare più. Ai falliti ai d… - Elemiro1 : RT @Vins23_: Il mio pensiero di Natale lo volevo rivolgere a chi per il troppo dolore stanotte deciderà di non lottare più. Ai falliti ai d… - Vins23_ : Il mio pensiero di Natale lo volevo rivolgere a chi per il troppo dolore stanotte deciderà di non lottare più. Ai f… -