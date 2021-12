Spreco alimentare, sorpresa: con oltre 270 milioni di tonnellate di cibo buttato l’Italia è la peggiore in Europa negli ultimi vent’anni (Di sabato 25 dicembre 2021) oltre 270 milioni di tonnellate tra cereali, pesce, frutta, carne, verdura, uova, patate, barbabietole da zucchero, prodotti lattiero-caseari, colture oleaginose. Tutti prodotti mandati al macero tra il 2000 e il 2017: l’Italia si scopre il Paese più Sprecone d’Europa in termini quantitativi di cibo buttato via. Seguono Spagna e Germania (quasi a pari merito), che si attestano su un complessivo Spreco a livello nazionale di circa 230 milioni di tonnellate di derrate alimentari. Tra le 27 nazioni dell’Unione europea, non esiste nessun Paese che abbia fatto peggio dell’Italia. Questi nuovi dati pubblicati dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ed elaborati da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021)270ditra cereali, pesce, frutta, carne, verdura, uova, patate, barbabietole da zucchero, prodotti lattiero-caseari, colture oleaginose. Tutti prodotti mandati al macero tra il 2000 e il 2017:si scopre il Paese piùne d’in termini quantitativi divia. Seguono Spagna e Germania (quasi a pari merito), che si attestano su un complessivoa livello nazionale di circa 230didi derrate alimentari. Tra le 27 nazioni dell’Unione europea, non esiste nessun Paese che abbia fatto peggio del. Questi nuovi dati pubblicati dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ed elaborati da ...

