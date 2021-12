Spazio: lanciato il telescopio progettato dallo scienziato di Lizzano, alla ricerca delle origini dell’universo Giuseppe Cataldo, dalla Puglia alla Nasa: oggi in Guyana francese la partenza del vettore Ariane (Di sabato 25 dicembre 2021) Alle 13,20 ora italiana è partito il razzo Ariane che trasporta il telescopio Webb. progettato dal pugliese Giuseppe Cataldo, 36enne scienziato della Nasa, il telescopio lanciato il giorno di Natale è considerato lo strumento più potente dell’umanità per indagare il natale dell’universo. L'articolo Spazio: lanciato il telescopio progettato dallo scienziato di Lizzano, alla ricerca delle origini dell’universo <small class="subtitle">Giuseppe Cataldo, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) Alle 13,20 ora italiana è partito il razzoche trasporta ilWebb.dal pugliese, 36ennedella, ilil giorno di Natale è considerato lo strumento più potente dell’umanità per indagare il natale. L'articoloildi , ...

