Sophie e Alessandro si baciano in magazzino dopo che lei aveva promesso a Jessica: “Starò lontana da lui” (Di sabato 25 dicembre 2021) dopo le tensioni dei giorni scorsi Sophie Codegoni ieri sera dopo cena si è avvicinata a Jessica Selassié per chiederle scusa. L’ex tronista ha promesso alla “sorella” che eviterà di stare troppo vicina ad Alessandro, perché non vuole ferirla, visto che preferisce lei a lui. “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare. Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima”. Spoiler: promessa non mantenuta! Sophie Codegoni si bacia con Alessandro Basciano nel ... Leggi su biccy (Di sabato 25 dicembre 2021)le tensioni dei giorni scorsiCodegoni ieri seracena si è avvicinata aSelassié per chiederle scusa. L’ex tronista haalla “sorella” che eviterà di stare troppo vicina ad, perché non vuole ferirla, visto che preferisce lei a lui. “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare. Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che alrmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima”. Spoiler: promessa non mantenuta!Codegoni si bacia conBasciano nel ...

Advertising

GrandeFratello : Alessandro e Sophie sempre più vicini… ?? #GFVIP - Morena_3v : RT @imnichi_: Sophie” Mi aveva detto ( ??) che a metà percorso sarebbe entrato un imprenditore che mi sarebbe piaciuto tantissimo” E Alessa… - martasullenubi : Se fossi Sophie non avrei aspettato mezzo secondo per sfanculare Alessandro. Si conoscono da una settimana, lui ele… - Hermione22_8 : @BottaShannon Sophie non s’innamora ogni tre giorni. Ha avuto una frequentazione con Gianmaria, ma gli ha sempre de… - sonopoliedrico : RT @DioBenedicaMe: Il modo in cui Sophie mente a Jessica e se la fa con Alessandro di nascosto è proprio di un viscidume scusate che meglio… -