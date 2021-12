Si è ucciso Angelo Burzi, l'uomo che fondò Forza Italia in Piemonte (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - L'ex assessore regionale Angelo Burzi, tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Burzi, 73 anni, è stato coordinatore di Forza Italia per la provincia di Torino e capogruppo del partito fino al maggio 1996. Ha quindi ricoperto la carica di presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando era stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Rieletto in Consiglio regionale, è stato, fino all'11 marzo 2002, assessore regionale al Bilancio e Finanze. Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - L'ex assessore regionale, tra i fondatori diin, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa., 73 anni, è stato coordinatore diper la provincia di Torino e capogruppo del partito fino al maggio 1996. Ha quindi ricoperto la carica di presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando era stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Rieletto in Consiglio regionale, è stato, fino all'11 marzo 2002, assessore regionale al Bilancio e Finanze.

statodelsud : Si è ucciso Angelo Burzi, l’uomo che fondò Forza Italia in Piemonte - Pino__Merola : Si è ucciso Angelo Burzi, l’uomo che fondò Forza Italia in Piemonte - Candid_S_Voce : Si è ucciso Angelo Burzi, l'uomo che fondò Forza Italia in Piemonte - - fisco24_info : Si è ucciso Angelo Burzi, l'uomo che fondò Forza Italia in Piemonte: AGI - L'ex assessore regionale Angelo Burzi, t… - sulsitodisimone : Si è ucciso Angelo Burzi, l'uomo che fondò Forza Italia in Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : ucciso Angelo Si è ucciso Angelo Burzi, l'uomo che fondò Forza Italia in Piemonte AGI - L'ex assessore regionale Angelo Burzi, tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Burzi, 73 anni, è stato coordinatore di Forza Italia per la provincia di Torino e ...

Ponte sulla S.P.443 Casal Velino capoluogo - Celso. Il Codacons:'Ma la Provincia dov'è?' ... Angelo Vassallo chiese più volte chiarimenti per il mancato completamento della strada , prima di essere barbaramente ucciso da ignoti'. ' Questa strada negli anni è diventata un'autentica vergogna ...

Chi ha ucciso Angelo Falconi: il padre, il figlio o hanno partecipato entrambi? Liberatv.ch Montercorvino Rovella, inaugurata Si è tenuta ieri mattina a San Martino di Montecorvino Rovella la cerimonia di intitolazione di una strada al sindaco pescatore Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il ...

MONTECORVINO ROVELLA, INAUGURATA STRADA INTITOLATA AD ANGELO VASSALLO Avvisi: Si è tenuta ieri mattina a San Martino di Montecorvino Rovella la cerimonia di intitolazione di una strada al sindaco pescatore An..

AGI - L'ex assessore regionaleBurzi, tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Burzi, 73 anni, è stato coordinatore di Forza Italia per la provincia di Torino e ......Vassallo chiese più volte chiarimenti per il mancato completamento della strada , prima di essere barbaramenteda ignoti'. ' Questa strada negli anni è diventata un'autentica vergogna ...Si è tenuta ieri mattina a San Martino di Montecorvino Rovella la cerimonia di intitolazione di una strada al sindaco pescatore Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il ...Avvisi: Si è tenuta ieri mattina a San Martino di Montecorvino Rovella la cerimonia di intitolazione di una strada al sindaco pescatore An..