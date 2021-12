Servizio Civile: oltre 56mila posti disponibili, assegno mensile di 444 euro. Domande entro il 26 gennaio (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 56.205 iper i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di. L'articolo .

