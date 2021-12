"Serviranno ancora mesi". Bavaglio a Charlene di Monaco? Il terrificante sospetto sul principato (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale triste della principessa triste. Si parla di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in una clinica in Svizzera, anche se il luogo non è stato confermato ufficialmente. Niente ritorno al principato per le feste, come annunciato. Però, si apprende, dovrebbe ricevere in questi giorni, forse anche oggi, la visita del marito, il principe Alberto, e dei figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Le condizioni di salute di Charlene Wittstock, insomma, restano presumibilmente gravi, preoccupanti. Ma la principessa nel giorno della vigilia di Natale ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video per promuovere le donazioni alla sua fondazione, realizzata con l'obiettivo di insegnare a nuotare ai bimbi in difficoltà. Già, può comunicare solo con i social: le è stato sconsigliato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale triste della principessa triste. Si parla didiricoverata in una clinica in Svizzera, anche se il luogo non è stato confermato ufficialmente. Niente ritorno alper le feste, come annunciato. Però, si apprende, dovrebbe ricevere in questi giorni, forse anche oggi, la visita del marito, il principe Alberto, e dei figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Le condizioni di salute diWittstock, insomma, restano presumibilmente gravi, preoccupanti. Ma la principessa nel giorno della vigilia di Natale ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video per promuovere le donazioni alla sua fondazione, realizzata con l'obiettivo di insegnare a nuotare ai bimbi in difficoltà. Già, può comunicare solo con i social: le è stato sconsigliato di ...

