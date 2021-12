Serie C, club in ansia: se Catania escluso ecco come cambierebbe la classifica (Di sabato 25 dicembre 2021) Se i rossazzurri fossero esclusi dalla Serie C, verrebbero azzerati gli incontri d’andata e l'unico match del girone di ritorno giocato il 22 dicembre Leggi su itasportpress (Di sabato 25 dicembre 2021) Se i rossazzurri fossero esclusi dallaC, verrebbero azzerati gli incontri d’andata e l'unico match del girone di ritorno giocato il 22 dicembre

Ultime Notizie dalla rete : Serie club Cessione Salernitana, manca sempre meno: chi è l'imprenditore Cerruti ...in cima alla lista è quello di Domenico Cerruti La Salernitana è alla ricerca di un acquirente che possa acquistare il club entro il 31 dicembre e salvarla dalla squalifica del campionato di Serie A. ...

Verona, Simeone: "Sento di identificarmi nella filosofia dell'Hellas' VERONA ? Sul club gialloblù ha dichiarato: "Qui mi sono sentito bene sin dall'inizio. E un gruppo ... (Getty Images) tutte le notizie di hellasverona simeone Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [...

Quanto costa un punto in Serie A: la classifica dei top club Calcio e Finanza Godin ha deciso, fuga da Cagliari: va a giocarsi lo scudetto in Serie A Diego Godin ha deciso di lasciare il Cagliari ed è pronto per iniziare una nuova avventura in Serie A: vuole lo scudetto!

Serie C, club in ansia: se Catania escluso ecco come cambierebbe la classifica Il Catania come è ormai noto, è un club fallito dopo la decisione del Tribunale del capoluogo etneo arrivata a poche ore dal match con il Monopoli. Ma non tutto è perduto per lo storico sodalizio ...

