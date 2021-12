Serena Bortone, sapete cosa faceva prima della tv? È impressionante (Di sabato 25 dicembre 2021) Serena Bortone è diventata presto una delle conduttrici più apprezzate e seguite del pomeriggio di Rai Uno. Per la seconda stagione consecutiva è stata confermata alla guida del talk show "Oggi è un altro giorno", un programma che le ha dato una visibilità enorme. A tal punto che la trasmissione è diventata una degli appuntamenti più attesi del palinsesto della rete nazionale. Un format molto amato, anche grazie alla presenza di figure di spicco, che fanno parte del programma giornaliero, in onda dal lunedì al venerdì. Un talk show che ha dato una nuova vita e ha creato una nuova modalità di fare televisione, facendo di Serena una delle conduttrici Rai più conosciute. Molti probabilmente si saranno posti questa domanda: cosa faceva la giornalista prima di debuttare in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 dicembre 2021)è diventata presto una delle conduttrici più apprezzate e seguite del pomeriggio di Rai Uno. Per la seconda stagione consecutiva è stata confermata alla guida del talk show "Oggi è un altro giorno", un programma che le ha dato una visibilità enorme. A tal punto che la trasmissione è diventata una degli appuntamenti più attesi del palinsestorete nazionale. Un format molto amato, anche grazie alla presenza di figure di spicco, che fanno parte del programma giornaliero, in onda dal lunedì al venerdì. Un talk show che ha dato una nuova vita e ha creato una nuova modalità di fare televisione, facendo diuna delle conduttrici Rai più conosciute. Molti probabilmente si saranno posti questa domanda:la giornalistadi debuttare in ...

franco_sala : @m_crosetti ti senti il Padreterno, meglio che mi seguono gli amici conduttori Nicola Porro , Mario Giordano, Bruno… - carlo234556 : RT @ivanburatti: Onestamente amerei il pranzo di Natale in casa di Serena Bortone, con la lasagna illuminata dal suo ritratto neon. https:/… - borraccino_ : RT @ivanburatti: Onestamente amerei il pranzo di Natale in casa di Serena Bortone, con la lasagna illuminata dal suo ritratto neon. https:/… - ivanburatti : Onestamente amerei il pranzo di Natale in casa di Serena Bortone, con la lasagna illuminata dal suo ritratto neon. - infoitestero : Arisa ferita da Serena Bortone: non doveva proprio farglielo -