"Sembra il giorno dei morti, in testa...". La Lucarelli oltre la vergogna, sfregio alla Santanchè per questa foto | Guarda (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche nel giorno della Vigilia Selvaggia Lucarelli non si risparmia. Nel mirino questa volta ci finisce Daniela Santanchè. Il motivo? Una foto della senatrice di Fratelli d'Italia dietro al suo presepe. Un'immagine, quella pubblicata su Instagram, che scatena la giornalista: Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Dia de los muertos” messicano?". Uno sfotto vero e proprio, visto che la Santanché nell'immagine indossa solo un cerchietto. Ma non è la prima volta che le due si punzecchiano a vicenda. Qualche tempo fa, a inizio pandemia, era stata la Santanché a replicare a un post della Lucarelli: "Improvvisamente - scriveva la senatrice di FdI - si è messa a fare da sentinella pro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche neldella Vigilia Selvaggianon si risparmia. Nel mirinovolta ci finisce Daniela. Il motivo? Unadella senatrice di Fratelli d'Italia dietro al suo presepe. Un'immagine, quella pubblicata su Instagram, che scatena la giornalista: Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa inla coroncina del “Dia de los muertos” messicano?". Uno sfotto vero e proprio, visto che la Santanché nell'immagine indossa solo un cerchietto. Ma non è la prima volta che le due si punzecchiano a vicenda. Qualche tempo fa, a inizio pandemia, era stata la Santanché a replicare a un post della: "Improvvisamente - scriveva la senatrice di FdI - si è messa a fare da sentinella pro ...

Ultime Notizie dalla rete : Sembra giorno Ambra Angiolini, la poesia della figlia Jolanda la fa commuovere: 'Come sorelle' Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure ... La commozione di Ambra Angiolini 'Poesia e Pancake sembra una pasticceria alternativa di Milano ed ...

Perché i robot sono stupidi e altre domande sulla tecnologia Questo robot è lungo 3 metri, pesa 900 chili ed è attivo giorno e notte. In totale solitudine e in ... Quello dei robot sembra proprio un aiuto fondamentale... E non è finita: alcuni robot sono ...

Covid Latina, bollettino oggi 25 dicembre: la situazione precipita 511 nuovi casi (190 nel capoluogo) La situazione sembra proprio che stia precipitando, il giorno di Natale fa segnare il record di nuovi positivi in provincia e nel capoluogo pontino. Il bollettino di oggi, 25 dicembre, della Asl ...

Fiorentina, Vlahovic si allena anche a Natale - FOTO Dusan Vlahovic non sembra avere la minima intenzione di fermarsi. L'attaccante serbo continua ad allenarsi, anche nel giorno di Natale come testimoniato dalle storie postate sul proprio profilo Instag ...

