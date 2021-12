Scuola: Ffp2 per il personale dove ci sono studenti esentati dall'utilizzo delle mascherine. Verranno fornite dal commissario per l'... (Di sabato 25 dicembre 2021) E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'... Leggi su lastampa (Di sabato 25 dicembre 2021) E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'...

Advertising

repubblica : Covid e scuola: mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - repubblica : Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio - tomlinsonxstar : @giulshot La scuola anche rientra tra le attività da svolgere con la ffp2? - senzchicca : RT @autocostruttore: Scuola, mascherina Ffp2 per studenti e personale al rientro il 10 gennaio E a carico di chi sarà l'acquisto, delle fam… - LucioMM1 : @GiovaQuez Una ffp2 al giorno per studente come ci stai dentro con 5 milioni, spiegatemi. Oppure ho capito male e… -