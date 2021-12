Sci alpino, slalomisti azzurri al lavoro a Pozza di Fassa. Gigantisti a Ponte di Legno (Di sabato 25 dicembre 2021) I Gigantisti della squadra maschile di Coppa del Mondo si raduneranno per una tre giorni d’allenamento a Ponte di Legno, località prescelta dal direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Risponderanno presente alla chiamata quattro atleti: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Dopo la tappa di Coppa del mondo a Madonna di Campiglio, tempo di allenamenti anche per gli specialisti delle porte strette, da giovedì 27 a mercoledì 29 dicembre sulle piste di Pozza di Fassa (Tn). Convocati gli slalomisti Stefano Gross, Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Idella squadra maschile di Coppa del Mondo si raduneranno per una tre giorni d’allenamento adi, località prescelta dal direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Risponderanno presente alla chiamata quattro atleti: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Dopo la tappa di Coppa del mondo a Madonna di Campiglio, tempo di allenamenti anche per gli specialisti delle porte strette, da giovedì 27 a mercoledì 29 dicembre sulle piste didi(Tn). Convocati gliStefano Gross, Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. SportFace.

