Sci alpino, prima prova discesa Bormio 2021: orario, programma, tv, pettorali di partenza (Di sabato 25 dicembre 2021) Per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile domani, domenica 26 dicembre, è in programma a Bormio, in Italia, la prima prova cronometrata della discesa libera maschile che aprirà la tre giorni di gare tra il 28 ed il 30 dicembre: la prima delle due prove scatterà alle ore 11.30. Per l'Italia disputeranno le prove Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Domani non ci saranno diretta tv e diretta streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

