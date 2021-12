Scarole di Natale pugliesi: il dolce della tradizione salentina (Di sabato 25 dicembre 2021) Una ricetta pugliese perfetta da portare a tavola durante le festività natalizie è quella delle Scarole. Le Scarole sono un dolce che grazie alla loro forma possono vagamente ricordare le chiacchiere, un tipico dolce del periodo di Carnevale. Questo dolce fritto conquisterà il palato di tutta la famiglia. Provare per credere! Gli ingredienti utili per preparare le Scarole sono: 75 gr di zucchero Miele Latte 75 gr di strutto 500 gr di farina 2 uova Olio di semi Procedimento Prima di ogni cosa per preparare questo dolce tipico pugliese bisogna riempire una ciotola con tutti gli ingredienti elencati sopra e cominciare ad amalgamarli. Una volta amalgamati per bene, trasferiamo l’impasto su un piano da lavoro e lavoriamolo con le mani aggiungendo, se l’impasto lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 dicembre 2021) Una ricetta pugliese perfetta da portare a tavola durante le festività natalizie è quella delle. Lesono unche grazie alla loro forma possono vagamente ricordare le chiacchiere, un tipicodel periodo di Carnevale. Questofritto conquisterà il palato di tutta la famiglia. Provare per credere! Gli ingredienti utili per preparare lesono: 75 gr di zucchero Miele Latte 75 gr di strutto 500 gr di farina 2 uova Olio di semi Procedimento Prima di ogni cosa per preparare questotipico pugliese bisogna riempire una ciotola con tutti gli ingredienti elencati sopra e cominciare ad amalgamarli. Una volta amalgamati per bene, trasferiamo l’impasto su un piano da lavoro e lavoriamolo con le mani aggiungendo, se l’impasto lo ...

Advertising

vuotoaperdere73 : Lu assaggia il brodo se ci vuole il sale.. Lu assaggia il cappone.. Assaggia la carne..la pizza di scarole, l'insal… - pallideidee : Cose da fare la mattina di Natale. 'Ammonnare' quintali di scarole e broccoli cantando questa - nunziarusso4 : Spaghetti a vongole, baccalà fritto,Pizza con le scarole, insalata rinforzo, struffoli ? Per stasera leggeri che d… - salzheimer : RT @AnnaRagosta: Mio padre preferisce fare il cenone a pranzo. Per stasera c’è il capitone al forno, i broccoli di Natale, cavolfiore all’i… - AntonioSassone7 : RT @AnnaRagosta: Mio padre preferisce fare il cenone a pranzo. Per stasera c’è il capitone al forno, i broccoli di Natale, cavolfiore all’i… -