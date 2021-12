Sbarchi senza sosta | coste italiane al collasso

(Di sabato 25 dicembre 2021) Natale impegnativo nel Mediterraneo: Ocean Viking sbarca a Trapani, un veliero tocca la costa in Calabria e naufragi in Grecia

... ad esempio, alla lotta contro la povertà e al la lotta contro l'Aids , aglidei migranti, ... dopo 61 edizioni, questo classico spettacolo della Viglia continua a stupire e far riflettere...Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70milaclandestiniregole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici ", ha detto ...Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Alarm phone, inoltre, ha segnalato un'altra imbarcazione con 108 persone a bordo in di ...Natale impegnativo nel Mediterraneo: Ocean Viking sbarca a Trapani, un veliero tocca la costa in Calabria e naufragi in Grecia ...