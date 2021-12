Sanzioni e denunce in Campania: sequestrati 200 ettolitri di vino a Salerno, frode in competizioni sportive a Napoli (Di sabato 25 dicembre 2021) In provincia di Salerno, presso una cantina, sono stati sequestrati 200 ettolitri di vino rosso da tavola sfuso, la cui provenienza e giacenza non era giustificata da alcuna documentazione contabile. Il titolare è stato sanzionato in via amministrativa. A seguito, invece, di accertamenti nell’ambito del settore ippico, in provincia di Napoli, i militari del Rac di Salerno hanno denunciato 3 persone per maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive, poiché veniva somministrata al cavallo sostanza dopante (caffeina) che consentiva la vincita di una corsa ippica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) In provincia di, presso una cantina, sono stati200dirosso da tavola sfuso, la cui provenienza e giacenza non era giustificata da alcuna documentazione contabile. Il titolare è stato sanzionato in via amministrativa. A seguito, invece, di accertamenti nell’ambito del settore ippico, in provincia di, i militari del Rac dihanno denunciato 3 persone per maltrattamento di animali ein, poiché veniva somministrata al cavallo sostanza dopante (caffeina) che consentiva la vincita di una corsa ippica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

