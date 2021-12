Santo Stefano, 26 dicembre 2021: frasi e immagini di auguri di buon onomastico per Whatsapp e Facebook (Di sabato 25 dicembre 2021) Tanti auguri Stefano: è questa la frase che sarà più gettonata oggi, 26 dicembre 2021, nel giorno di Santo Stefano, per augurare buon onomastico su Whatsapp e Facebook. In questa giornata si festeggia Stefano protomartire, ovvero il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 dicembre 2021) Tanti: è questa la frase che sarà più gettonata oggi, 26, nel giorno di, per auguraresu. In questa giornata si festeggiaprotomartire, ovvero il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - TirrenoLivorno : Maltempo, ancora allerta in Toscana: le previsioni - IlTirrenoPrato : Maltempo, ancora allerta in Toscana: le previsioni - iltirreno : Maltempo, ancora allerta in Toscana: le previsioni - positanonews : #Cronaca Allerta meteo di Santo Stefano, ecco come sarà il tempo fra Natale e Capodanno -