San Donato, il tribunale dichiara il fallimento della Cooperativa Sportiva Gestisport; nei prossimi tre mesi esercizio provvisorio (Di sabato 25 dicembre 2021) Informata del dispositivo del foro di Milano, l'Amministrazione comunale ha dichiarato che lavorerà con il curatore fallimentare per definire il futuro della piscina di via Parri

