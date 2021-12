Russia: bloccato accesso a sito importante ong diritti umani (Di sabato 25 dicembre 2021) La Russia ha bloccato il sito web di un importante gruppo di monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese, che si occupa in particolare delle persecuzioni di natura politica. Lo riferisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Lahailweb di ungruppo di monitoraggio della situazione deinel Paese, che si occupa in particolare delle persecuzioni di natura politica. Lo riferisce ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia bloccato Russia: bloccato accesso a sito importante ong diritti umani La Russia ha bloccato il sito web di un importante gruppo di monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese, che si occupa in particolare delle persecuzioni di natura politica. Lo riferisce ...

La Russia condanna Google e Meta ad ammende record A settembre, la Russia ha anche bloccato sei reti private virtuali (VPN) ampiamente utilizzate che consentono l'accesso a siti Web vietati. Leonid Volkov, alleato di Alexeï Navalny, crede che Google ...

Russia: bloccato accesso a sito importante ong diritti umani - Europa ANSA Nuova Europa
La Russia ha bloccato il sito web di un importante gruppo di monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese, che si occupa in particolare delle persecuzioni di natura politica.

Russia multa Google per 98 mln di dlr per contenuti vietati Venerdì un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesante multa per non aver rimosso contenuti illegali. (ANSA) ...

