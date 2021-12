Russia: 10 mila soldati si ritirano dal confine ucraino (Di sabato 25 dicembre 2021) Oltre 10 mila soldati della Russia si ritirano dal confine ucraino. Potrebbe iniziare una possibile de-escalation al confine russo-ucraino. La notizia del ritiro delle truppe russe arriva dopo due settimane dal colloquio tra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Biden aveva chiesto di ridurre l’escalation al confine russo-ucraino attraverso i Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) Oltre 10dellasidal. Potrebbe iniziare una possibile de-escalation alrusso-. La notizia del ritiro delle truppe russe arriva dopo due settimane dal colloquio tra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Biden aveva chiesto di ridurre l’escalation alrusso-attraverso i

Advertising

periodicodaily : Russia: 10 mila soldati si ritirano dal confine ucraino #Russia #Ucraina @Billa42_ - Billa42_ : Russia: 10 mila soldati si ritirano dal confine ucraino - LizNeuhoff : RT @Corriere: La Russia: «10 mila soldati via dal confine con l’Ucraina». Ma i satelliti rivelano l’a... - Profilo3Marco : RT @Corriere: La Russia: «10 mila soldati via dal confine con l’Ucraina». Ma i satelliti rivelano l’a... - Profilo3Marco : RT @Corriere: La Russia: «10 mila soldati via dal confine con l’Ucraina». Ma i satelliti rivelano l’arrivo di blindati -