Royal family, Kate Middleton al pianoforte la vigilia di Natale per ricordare le vittime del Covid – Il video (Di sabato 25 dicembre 2021) Il silenzio e la luce di candele. Passa qualche secondo, poi una nota si alza da un pianoforte lungo l’abside dell’abbazia di Westminster. La voce di Tom Walker inizia a intonare For Those Who Can’t Be Here, ovvero, «Per quelli che non possono essere qui». Ad accompagnarlo, muovendo le mani sui tasti bianchi e neri, c’è Kate Middleton: è la prima volta che la duchessa di Cambridge mostra in pubblico le sue abilità da musicista. L’esibizione non è in live: giovedì 23 dicembre, il cantautore britannico e la moglie del principe William hanno registrato il video trasmesso in tv la sera della vigilia. Si tratta di un omaggio alle vittime del Coronavirus che, nel Regno Unito, sono prossime alla cifra di 150mila. Il Daily Mirror ha descritto Middleton come «piuttosto ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Il silenzio e la luce di candele. Passa qualche secondo, poi una nota si alza da unlungo l’abside dell’abbazia di Westminster. La voce di Tom Walker inizia a intonare For Those Who Can’t Be Here, ovvero, «Per quelli che non possono essere qui». Ad accompagnarlo, muovendo le mani sui tasti bianchi e neri, c’è: è la prima volta che la duchessa di Cambridge mostra in pubblico le sue abilità da musicista. L’esibizione non è in live: giovedì 23 dicembre, il cantautore britannico e la moglie del principe William hanno registrato iltrasmesso in tv la sera della. Si tratta di un omaggio alledel Coronavirus che, nel Regno Unito, sono prossime alla cifra di 150mila. Il Daily Mirror ha descrittocome «piuttosto ...

