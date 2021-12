Roma è caccia al centrocampista: Mourinho guarda in Bundesliga! (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma e la Roma aspettano il rinforzo giusto a centrocampo. Il nome potrebbe già essere stato individuato. Mourinho sembra aver dato il proprio benestare all’operazione. Il prescelto è Florian Grillitsch, centrocampista dell’Austria e dell’Hoffeneim. Già in estate i capitolini ci avevano provato senza però riuscirci frenati dalla valutazione del cartellino. Prezzo che potrebbe scendere vertiginosamente da 20 a 8 milioni visto il contratto in scadenza. Grillitsch-Hoffeneim Per far spazio all’austriaco in partenza Amadou Diawara. L’ex Napoli piace in Spagna e Francia. A seguirlo potrebbe essere Gonzalo Villar, protagonista assoluto la scorsa stagione e ai margini in questa. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 dicembre 2021)e laaspettano il rinforzo giusto a centrocampo. Il nome potrebbe già essere stato individuato.sembra aver dato il proprio benestare all’operazione. Il prescelto è Florian Grillitsch,dell’Austria e dell’Hoffeneim. Già in estate i capitolini ci avevano provato senza però riuscirci frenati dalla valutazione del cartellino. Prezzo che potrebbe scendere vertiginosamente da 20 a 8 milioni visto il contratto in scadenza. Grillitsch-Hoffeneim Per far spazio all’austriaco in partenza Amadou Diawara. L’ex Napoli piace in Spagna e Francia. A seguirlo potrebbe essere Gonzalo Villar, protagonista assoluto la scorsa stagione e ai margini in questa.

Advertising

Ftbnews24 : Calciomercato Roma, caccia al terzino per Mourinho: il colpo viene dalla Premier ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma… - GrifoRampante : Spara all’amico perché per sbaglio gli uccide il cane durante la battuta di caccia: arrestato… - sportface2016 : L'Italia del #golf: #Migliozzi e #Molinari a caccia di successi nel 2022 - i_pmt : RT @ErmannoKilgore: Bisogna vietare la caccia non esiste che gente armata giri per strada! - ErmannoKilgore : Bisogna vietare la caccia non esiste che gente armata giri per strada! -