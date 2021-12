Roma | Carles Perez e Villar sono pronti a lasciare la Serie A

Advertising

MomentiCalcio : #Roma, #Carles Perez vicino al ritorno in #Spagna - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma: Carles #Perez e #Villar verso l’addio a gennaio - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma: Carles #Perez e #Villar verso l’addio a gennaio - gilnar76 : Caciomercato #Roma, Villar e Carles Perez verso il ritorno in Spagna #Asroma #Forzaroma #Seriea - Monsieur_Mehdi : RT @forzaroma: Mercato Roma, Carles Perez e Villar verso il ritorno in Spagna #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Carles

Perez pronto al ritorno in Spagna Il primo a salutare i compagni saràPerez , vicinissimo al ritorno in Spagna . L'ex Barcellona era approdato acome rinforzo promettente per l'...Sta per iniziare l'operazione sfoltimento della rosa e i primi a poter lasciare il club giallorosso sonoPerez e Gonzalo Villar che potrebbero tornare nella Liga a gennaio. Laha già ...Il primo a salutare i compagni sarà Carles Perez, vicinissimo al ritorno in Spagna. L'ex Barcellona era approdato a Roma come rinforzo promettente per l'attacco, ma ha trovato spazio soltanto nella ge ...Carles Perez vicino al Cadice – Secondo quanto riportato da diariodecadiz.es, l’esterno della Roma ed ex Barca potrebbe tornare in Spagna. Il giocatore, chiuso da Mkhitaryan e Pellegrini, piace al Cad ...