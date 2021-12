Rinnovo Dybala | la firma slitta | sarà addio alla Juventus?

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo tanti tira e molla sembrava fosse soltanto una formalità e, invece, la questione relativa alcontinua ad essere avvolta nel mistero. Non è da escludere a questo punto anche un possibile e clamoroso divorzio tra le parti.: perché non c’è ancora accordo? Non sono ancora chiare le ragioni di questo ulterioremento dellasul contratto. Pare chebase non ci siano i soliti cavilli burocratici, bensi rapporti molto tesi tra il procuratore del numero 10 argentino, Antun, e il club bianconero. Probabilmente in questo senso vanno lette le dichiarazioni dell’ad della, Maurizio Arrivabene, nel pre partita contro il Cagliari, che ha puntato il dito contro, reo di dimostrare ...

... invece, è più semplice per Juan Cuadrado: l'esterno colombiano va in scadenza a fine giugno, ma c'è già un accordo per restare ancora per due anni e l'annuncio seguirà quello deldi. ...Calciomercato Juventus, ildipotrebbe risultare un problema per via dell'agente del giocatore: cosa succede. Calciomercato Juventus, unche tarda sempre di più ad arrivare. Nessuno ha ancora capito il ..."Gelo su Dybala" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport. Il quotidiano si occupa dei "dubbi della Juve sul rinnovo di ...Archiviata una prima metà di stagione con troppi alti e bassi, a gennaio la Juventus è pronta a resettare. I possibili affari ...