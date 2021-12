Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro, in periferia rimangono cumuli per strada (Di sabato 25 dicembre 2021) Aveva promesso di portar fuori dall’emergenza Rifiuti la città entro Natale, grazie a un piano di pulizia straordinaria che ha messo in coordinamento l’azienda capitolina Ama con i dipartimenti Ambiente e Lavori Pubblici. Qualcosa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è riuscito a farlo: sono mille le strade sgomberate dai sacchetti e tredici i punti critici della città soggetti ad allagamenti in cui sono stati ripuliti tombini e caditoie. Della Capitale, però, a pochi giorni dalle feste splende soltanto la vetrina del centro storico, nelle periferie permane il fenomeno delle micro discariche a bordo strada che si traduce in un forte malcontento dei residenti, fino al punto che cresce la percentuale dei Romani che nell’ultima indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Aveva promesso di portar fuori dall’emergenzala città, grazie a un piano distraordinaria che ha messo in coordinamento l’azienda capitolina Ama con i dipartimenti Ambiente e Lavori Pubblici. Qualcosa il sindaco di, Roberto, è riuscito a farlo: sono mille le strade sgomberate dai sacchetti e tredici i punti critici della città soggetti ad allagamenti in cui sono stati ripuliti tombini e caditoie. Della Capitale, però, a pochi giorni dalle feste splende soltanto la vetrina del cstorico, nelle periferie permane il fenomeno delle micro discariche a bordoche si traduce in un forte malcontento dei residenti, fino al punto che cresce la percentuale deini che nell’ultima indagine ...

