Rifiuti | il Tar sospende l’ordinanza della Regione e dà ragione a Rida Ambiente Altissimi | ‘Ossessiva ostinazione contro di noi’

(Di sabato 25 dicembre 2021) SuilaLazio pare non azzeccarne mai una al primo colpo: si passa sempre dalla strada più contorta, il che – tradotto in parole semplici – significa passare il più delle volte da Giudici e Tribunali, con conseguenti perdite di tempo e di soldi (dei contribuenti). Stavolta, o meglio ancora una volta, la questione riguarda la, che esce vittoriosa dal ricorso presentato al Tar. I giudici amministrativi hanno infatti datoall’azienda di AprilialaLazio: nei giorni scorsi il Tar ha sospesoche vietava dal 1 gennaio 2022 il conferimento deiorganici nell’impianto del presidente Fabio. La notaDirezione Regionale ...

CorriereCitta : Rifiuti, il Tar sospende l’ordinanza della Regione e dà ragione a Rida Ambiente. Altissimi: ‘Ossessiva ostinazione… - PaoloPiggi : Ancora una volta i giudici amministrativi danno ragione a Rida Ambiente contro la Regione Lazio: nei giorni scorsi… - News_24it : APRILIA - Ancora una volta i giudici amministrativi danno ragione a Rida Ambiente contro la Regione Lazio: nei gior… - News_24it : APRILIA - Ancora una volta i giudici amministrativi danno ragione a Rida Ambiente contro la Regione Lazio: nei gior… - Roma_News_it : #Rifiuti #Roma, per la #discarica a #Magliano pronti i #ricorsi al #Tar -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Tar

Il Corriere della Città

... nei giorni scorsi ilha sospeso l'ordinanza che vietava dal 1 gennaio 2022 il conferimento deiorganici nell'impianto di Altissimi APRILIA - La nota della Direzione Regionale Ambiente - ...A supporto di tale ipotesi sono state millantate sentenze dele del Consiglio di Stato che ...di autotutela qualsiasi atto autorizzativo in materia di impianti di gestione e trattamento di...SIZIANO Si complica la procedura per l'affidamento del servizio di igiene urbana in forma congiunta dei Comuni di Siziano e Landriano. Dopo poco più di un mese dall'aggiudicazione alla ditta Pizzamigl ...Il Tar dà ragione all’azienda che produce compost e blocca l’ordinanza del sindaco Romizi sui cattivi odori. "Nessun rischio per la salute" ...