Advertising

Agenzia_Ansa : L'omaggio della regina Elisabetta al principe Filippo. Nel suo messaggio di Natale ricorda la sua curiosità e la su… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Per la prima volta dopo decenni, l'anziana monarca trascorre le feste natalizie senza il compagno di sempre, il duca di… - maritafattori : RT @Agenzia_Italia: Per la prima volta dopo decenni, l'anziana monarca trascorre le feste natalizie senza il compagno di sempre, il duca di… - Gazzettino : #regina elisabetta, giovane armato nel parco del Castello di #windsor durante il discorso di Natale: arrestato - telodogratis : L’omaggio della regina Elisabetta al principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

LaII quest'anno sta celebrando il Natale a Windsor, dopo avere cancellato i piani tradizionali di andare a Sandrigham. La Thames Valley Police ha fatto sapere che il giovane non è ...Nel castello di Windsor si trova lache ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham. Il tutto mentre lateneva il tradizionale ...Il tradizionale discorso natalizio della regina Elisabetta doveva essere un tributo “particolarmente personale” al principe Filippo, come aveva assicurato un insider al Telegraph. Così è stato. Un ...Allarme in Gran Bretagna. Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor dal quale la Regina Elisabetta teneva il ...