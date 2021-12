Regina Elisabetta, attentato durante il discorso di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) La Regina Elisabetta II, nel tradizionale messaggio del giorno di Natale, ha reso omaggio al marito, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. "Natale può essere duro per chi ha perso i suoi cari. Quest'anno in particolare capisco perché", ha detto la monarca, definendo il principe Filippo il suo "amato" e aggiungendo che capisce la difficoltà di trascorrere il periodo di vacanza "con una risata familiare che manca". E mentre la sovrana parla al popolo per il tradizionale discorso di Natale si consumano attimo di panico nei giardini a Windsor dove un uomo armato viene arrestato. A riportarlo sono i media locali, precisando che si tratta di un 19enne di Southampton, che è stato arrestato con l'accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 dicembre 2021) LaII, nel tradizionale messaggio del giorno di, ha reso omaggio al marito, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. "può essere duro per chi ha perso i suoi cari. Quest'anno in particolare capisco perché", ha detto la monarca, definendo il principe Filippo il suo "amato" e aggiungendo che capisce la difficoltà di trascorrere il periodo di vacanza "con una risata familiare che manca". E mentre la sovrana parla al popolo per il tradizionaledisi consumano attimo di panico nei giardini a Windsor dove un uomo armato viene arrestato. A riportarlo sono i media locali, precisando che si tratta di un 19enne di Southampton, che è stato arrestato con l'accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma ...

