Regina Elisabetta a Windsor, uomo armato nel parco (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all’interno del parco del Castello di Windsor. Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l’uomo non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell’accaduto. Nel castello di Windsor si trova la Regina Elisabetta, che ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) Unè stato fermato questa mattina mentre si trovava all’interno deldel Castello di. Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l’non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell’accaduto. Nel castello disi trova la, che ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'omaggio della regina Elisabetta al principe Filippo. Nel suo messaggio di Natale ricorda la sua curiosità e la su… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: #regina elisabetta, uomo armato fermato nel parco del Castello di #windsor durante il discorso di Natale - LaStampa : Paura per la regina Elisabetta, un 19enne armato entra nel parco del castello di Windsor - fisco24_info : Regina Elisabetta a Windsor, uomo armato nel parco: Fermato dalla polizia, non è entrato nel castello… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Paura per la #ReginaElisabetta: durante il suo discorso di #Natale un 19enne armato fa irruzione a #Windsor https://t… -