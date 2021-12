Reggio Calabria ricorda Ilaria Carella | morta in un drammatico incidente stradale sul Lungomare nel giorno di Natale di 7 anni fa FOTO

Advertising

MetaErmal : Ci vediamo il 28 a Reggio Calabria! ?? - SimoneAlliva : Circa l'80% dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Grande ospedale metropolitano di Reggio… - citynowit : Prosegue senza sosta l'attività degli uomini della Polizia Locale impegnati in queste ore nei in controlli mirati - edo_iskndar : Reggio Calabria - tempostretto : Un nuovo articolo: (Sporcizia e degrado a piazza Crisafulli) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Reggio TV

Il genio irriverente e ribelle dell'artista anonimo più famoso del mondo continua a incuriosire e a far riflettere il pubblico didove è ospitata, fino al 26 febbraio 2022, la mostra " Banksy sullo Stretto " Arte e impegno civile " curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. Un evento di richiamo ...Circa due quintali di cibo sono stati sequestrati nel corso della giornata di ieri dalla Polizia Locale di, nell'ambito di un controllo volto al contrasto dell'abusivismo commerciale lungo le strade cittadine. Trattasi di frutta e verdura rivenduti senza alcuna autorizzazione: elevate ...Trattasi di frutta e verdura rivenduti senza alcuna autorizzazione: elevate sanzioni per oltre 5 mila euro. Vista l'alta deperibilità degli alimenti, gli agenti hanno donato tutto il cibo sequestrato ...– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3854 (91 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33729 (33283 guariti, 446 deceduti). – Vibo Valentia: CASI ATTIVI 908 (10 in r ...