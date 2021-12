Record di Green Pass scaricati | oltre 1 | 7 milioni in un solo giorno Oltre 17 milioni di italiani con la terza dose

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovodi: ieri ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione e ben 1,2da tamponi. E non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid: le terze dosi...

Nella giornata di ieri, venerdì 24 dicembre, sono stati emessi 1.721.948 Green Pass, 579 mila pass da vaccinazione e ben 1,2 milioni da tamponi. E non si fermano neanche a Natale le vaccinazioni contro il covid: le terze dosi... Natale segna il nuovo record di green pass scaricati: solo ieri, venerdì 24 dicembre, ne sono stati emessi 1.721.948, 579 mila da vaccinazione. Nuovo record di green pass scaricati in Italia: da ieri ne sono infatti stati emessi 1.721.948, per un totale di certificazioni che sale così a 168.487.603.