Quelle grate che imprigionano gli alberi e le loro radici

(Di sabato 25 dicembre 2021) Glidi ‘ficus magnolia’ di via Porto, nei pressi dell’incrocio con via Molo Manfredi, sono diventati molto grandi. Quando furono piantati, vennero inserite lein ghisa nelle aiuole. Nel tempo i tronchi sono cresciuti e leinspessite.sono diventate un ostacolo al naturale sviluppo delle piante. Tanto che hanno perso lafunzione (?) originaria. A prima vista è come se la natura avesse formato una saldatura tra la pianta ed il metallo. L’impressione è che, anche se l’ufficio verde pubblico del Comune – magari sollecitato dall’assessorato all’ambiente – volesse procedere alla rimozione per garantire il benessere delle piante, l’operazione andrebbe realizzata da mani esperte. Certamente non sarebbe di semplice esecuzione. La Denuncia.