Programmi TV di stasera, sabato 25 dicembre 2021. Michelle Hunziker vs Alberto Angela: su Canale5 «All Together Now Kids», su Rai1 «Stanotte a… Napoli» (Di sabato 25 dicembre 2021) Michelle Hunziker Rai1, ore 21.25: Stanotte a… Napoli Novità Documentario. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie con una puntata dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale Alberto Angela e la sua troupe si muovono nei vicoli della città alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino, San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che si aprono ai telespettatori con calma, lontani dal flusso turistico. A punteggiare il viaggio personaggi (attori, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 dicembre 2021), ore 21.25:a…Novità Documentario. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie con una puntata dedicata alla città di, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natalee la sua troupe si muovono nei vicoli della città alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino, San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che si aprono ai telespettatori con calma, lontani dal flusso turistico. A punteggiare il viaggio personaggi (attori, ...

Advertising

zazoomblog : Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 25 dicembre - #vediamo #stasera #programmi #dicembre… - telodogratis : Stasera in tv a Natale: tutti i film e i programmi in onda il 25 dicembre 2021 - pornostarIT : RT @FerrariMya: Buon pomeriggio a tutti ! Che programmi avete per stasera? Io pensavo di mandarvi in DM un piccolo video ( FREE ) di quell… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Vigilia di Natale - infoitcultura : Stasera in tv sabato 25 dicembre 2021, tutti i programmi in onda -