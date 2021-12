Presidente Cei card. Bassetti di nuovo positivo Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, è di nuovo positivo al Covid. L'arcivescovo di Perugia - Città della Pieve è' asintomatico e le sue condizioni sono definite buone. A comunicarlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildella Cei,inale Gualtiero, è dial. L'arcivescovo di Perugia - Città della Pieve è' asintomatico e le sue condizioni sono definite buone. A comunicarlo ...

