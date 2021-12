"Prenda nota, ecco come si vince": Inter, Moggi e la fucilata di Natale contro Massimo Moratti (Di sabato 25 dicembre 2021) Termina il girone d'andata con l'Inter campione d'inverno. L'aver conseguito il titolo con una giornata di anticipo pesa sull'Intero campionato, anche perché i nerazzurri non si celano e cercano di far capire a tutti che i migliori sono loro. Ed è pure giusto che sia così perché Inzaghi & C. hanno dimostrato di essere, al momento, i più regolari e con una rosa ben strutturata, hanno saputo sopperire a incidenti e Covid meglio di altre, perché ogni titolare ha una riserva che lo vale. Sarebbe quindi l'ora che in tanti smettessero di fare raffronti tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi per dimostrare alla fine se abbia fatto meglio Antonio di quanto stia facendo Simone e viceversa. Sono manie di chi vuole andare a fondo su argomenti banali, anche al di là dei risultati, per dimostrare che capisce la materia. Conte e Inzaghi sono due allenatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Termina il girone d'andata con l'campione d'inverno. L'aver conseguito il titolo con una giornata di anticipo pesa sull'o campionato, anche perché i nerazzurri non si celano e cercano di far capire a tutti che i migliori sono loro. Ed è pure giusto che sia così perché Inzaghi & C. hanno dimostrato di essere, al momento, i più regolari e con una rosa ben strutturata, hanno saputo sopperire a incidenti e Covid meglio di altre, perché ogni titolare ha una riserva che lo vale. Sarebbe quindi l'ora che in tanti smettessero di fare raffronti tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi per dimostrare alla fine se abbia fatto meglio Antonio di quanto stia facendo Simone e viceversa. Sono manie di chi vuole andare a fondo su argomenti banali, anche al di là dei risultati, per dimostrare che capisce la materia. Conte e Inzaghi sono due allenatori ...

