Possiamo mandare gli «auguroni» di Natale? Risponde la Crusca (Di sabato 25 dicembre 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Sono arrivati vari quesiti sulla correttezza dell’accrescitivo auguroni. C’è anche una lettrice che si chiede se non sia preferibile la forma augurioni, visto che il singolare è augurio. Approfittiamo allora dell’oggetto di queste domande per mandare a tutti i lettori i nostri auguri più cari. Li accompagniamo con la promessa di un regalo, subito dopo l’Epifania: la pubblicazione, fino alla chiusura estiva, di tre risposte settimanali invece delle consuete due. Ci siamo molto impegnati, tra accademici, redattori e collaboratori nel corso degli ultimi mesi e disponiamo di un buon numero di risposte pronte: avremo così modo di ridurre i tempi di attesa di coloro che si sono rivolti a noi. Risposta Il dubbio dei lettori si spiega probabilmente, oltre che con il riferimento al ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) Tratto dall’Accademia dellaSono arrivati vari quesiti sulla correttezza dell’accrescitivo. C’è anche una lettrice che si chiede se non sia preferibile la forma augurioni, visto che il singolare è augurio. Approfittiamo allora dell’oggetto di queste domande pera tutti i lettori i nostri auguri più cari. Li accompagniamo con la promessa di un regalo, subito dopo l’Epifania: la pubblicazione, fino alla chiusura estiva, di tre risposte settimanali invece delle consuete due. Ci siamo molto impegnati, tra accademici, redattori e collaboratori nel corso degli ultimi mesi e disponiamo di un buon numero di risposte pronte: avremo così modo di ridurre i tempi di attesa di coloro che si sono rivolti a noi. Risposta Il dubbio dei lettori si spiega probabilmente, oltre che con il riferimento al ...

