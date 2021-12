Positivo a Domenica In: salta la diretta. In onda Il Volo inedito e un ‘meglio di’ (Di sabato 25 dicembre 2021) Mara Venier La prevista diretta di domani – Domenica 26 dicembre 2021 – di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato Positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda. Il Positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier. Nel giorno di Santo Stefano Domenica In avrebbe tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 con un appuntamento speciale che avrebbe ospitato Il Volo, Stefano De Martino e alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle. Al posto della classica puntata sarà trasmesso il meglio dell’edizione in corso, preceduto dall’intervista – già registrata Domenica scorsa – ai ragazzi de Il Volo. A partire ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 dicembre 2021) Mara Venier La previstadi domani –26 dicembre 2021 – diIn. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultatoal Covid e si è deciso di non andare più in. Ilaveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier. Nel giorno di Santo StefanoIn avrebbe tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 con un appuntamento speciale che avrebbe ospitato Il, Stefano De Martino e alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle. Al posto della classica puntata sarà trasmesso il meglio dell’edizione in corso, preceduto dall’intervista – già registratascorsa – ai ragazzi de Il. A partire ...

