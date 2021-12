Portici | il grattino per la sosta sfiora la frode | la nota del Movimento Cinque Stelle

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il malumore per laa pagamento a. Questa volta ildenuncia una grave anomalia nei parcometri che, accettano denaro anche durante i giorni festivi (di regola ladovrebbe essere gratuita). Innza, l’antivigilia e la Vigilia di Natale, i cittadini per paura di una multa hanno comunque inserito le monete nei parcometri e pagato la, quando dovrebbe essere rigorosamente gratuita: “Cercando parcheggio, mi hanno segnalato dei parcometri fuorilegge e non sappiamo quanti ce ne siano sul territorio – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del-. Questa notte siamo andati ...