Ponza | nuovi alloggi per la Guardia Costiera nel Padiglione Orologio Nuovo

(Di sabato 25 dicembre 2021)– La direzione regionale dell’Agenzia del Demanio ha stabilito che l’appartamento al primo piano delsituato ain via Carlo Pisacane sia destinato ado di servizio dell’Ufficio circondariale marittimo locale. Perché lo stabile sia in condizione di ospitare glidellasono necessari lavori di ristrutturazione, tramite un appalto che avverrà con procedura di affidamento diretto. L’Ufficio del Demanio specifica in merito che “l’operatore che manifesterà interesse alla procedura indetta mediante avviso esplorativo e che in sede di richiesta di preventivo presenterà l’offerta con il minor prezzo… sarà invitato alla procedura di affidamento”. Si tratta di lavori di ...