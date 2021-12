Platek: “Spezia realtà da Serie A. Col Napoli vittoria di coraggio e carattere” (Di sabato 25 dicembre 2021) Robert Platek, presidente dello Spezia, ha parlato della sua squadra e dell'ultima vittoria contro il Napoli. Leggi su itasportpress (Di sabato 25 dicembre 2021) Robert, presidente dello, ha parlato della sua squadra e dell'ultimacontro il

Advertising

HellordM : RT @Michele_Arnese: Dopo l’acquisto del Cesena da parte della JRL sono 11 i club italiani con proprietà nordamericana. In serie A. Bologna… - MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: Dopo l’acquisto del Cesena da parte della JRL sono 11 i club italiani con proprietà nordamericana. In serie A. Bologna… - Milannews24_com : Platek: «Il nostro obiettivo è molto chiaro, lo Spezia deve stare in Serie A» - eire_dani : RT @Michele_Arnese: Dopo l’acquisto del Cesena da parte della JRL sono 11 i club italiani con proprietà nordamericana. In serie A. Bologna… - Michele_Arnese : Dopo l’acquisto del Cesena da parte della JRL sono 11 i club italiani con proprietà nordamericana. In serie A. Bolo… -