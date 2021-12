Pirlo è pronto a tornare: l’ex club lo rivuole in panchina (Di sabato 25 dicembre 2021) Pirlo è pronto per tornare in panchina. Il club italiano da allenare sarebbe una vera sorpresa per tutti i tifosi. Il presidente ha anche lanciato un segnale. Pirlo torna ad allenare? Per l’ex Juventus potrebbero presto aprirsi nuovamente le porte di un altro spogliatoio italiano. Dopo l’amaro epilogo del rapporto lavorativo con i bianconeri, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 dicembre 2021)perin. Ilitaliano da allenare sarebbe una vera sorpresa per tutti i tifosi. Il presidente ha anche lanciato un segnale.torna ad allenare? PerJuventus potrebbero presto aprirsi nuovamente le porte di un altro spogliatoio italiano. Dopo l’amaro epilogo del rapporto lavorativo con i bianconeri, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mikelelomb : @ale_sanvito99 @Nathan_Gr_ Allegri lo segnalo' 3 anni fa. Da allora, con Sarri e Pirlo, poco piu' che una comparsa.… - vdi_vendetta : @Sgang1908 ???????? van Bommel > Pirlo insegna…ma tranquillo ancora non sei pronto per capirlo… - bartalo71 : @AndreaPintore5 Anno scorso Pirlo uno che i giovani li faceva giocare vedi Frabotta non l ha mai utilizzato ..evide… -