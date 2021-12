Perché si festeggia il Natale il 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) È storia antica e affascinante quella che colloca al 25 dicembre il giorno di Natale. Non è infatti scontato come lo sentiamo noi e non c’è solo la tradizione cristiana, ma anche quella pagana. Nessun Vangelo indica questa data che è stata scelta come quella della nascita di Gesù. Come per quasi tutte le feste comandate, anche dietro al Natale ci sono un rito o una credenza antichi a partire dai festeggiamenti pagani per il sole che torna a trionfare dopo le tenebre del solstizio d’inverno. Per togliere qualche altra certezza sappiate che Babbo Natale non è sempre esistito e anche sull’abete e l’agrifoglio ci sono versioni diverse da nazione a nazione Il significato letterale della parola Natale è nascita. Ovviamente per la tradizione cristiana è il giorno della nascita di Gesù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) È storia antica e affascinante quella che colloca al 25il giorno di. Non è infatti scontato come lo sentiamo noi e non c’è solo la tradizione cristiana, ma anche quella pagana. Nessun Vangelo indica questa data che è stata scelta come quella della nascita di Gesù. Come per quasi tutte le feste comandate, anche dietro alci sono un rito o una credenza antichi a partire daimenti pagani per il sole che torna a trionfare dopo le tenebre del solstizio d’inverno. Per togliere qualche altra certezza sappiate che Babbonon è sempre esistito e anche sull’abete e l’agrifoglio ci sono versioni diverse da nazione a nazione Il significato letterale della parolaè nascita. Ovviamente per la tradizione cristiana è il giorno della nascita di Gesù ...

