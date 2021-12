Paura lockdown porta italiani ad adottare animali (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 7,8 milioni le persone che al termine del primo lockdown hanno adottato un animale domestico. È quanto emerge da una ricerca condotta da SocialCom in collaborazione con l'Osservatorio statistico di European Brokers. Le misure di distanziamento sociale e la Paura per un nuovo lockdown hanno spinto gli italiani a dotarsi di un animale di compagnia. Contemporaneamente è cresciuta anche la spesa per la cura e il benessere degli animali domestici, per i quali oggi si spendono mediamente 350 euro l'anno a famiglia. Un giro d'affari che sfiora i 5 miliardi di euro anni, in aumento del 12,9% negli ultimi tre anni. A questi dati si aggiungono anche quelli relativi alle assicurazioni per gli animali domestici: finora si registrano 1,7 milioni di polizze, riguardanti perlopiù cani e gatti, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 7,8 milioni le persone che al termine del primohanno adottato un animale domestico. È quanto emerge da una ricerca condotta da SocialCom in collaborazione con l'Osservatorio statistico di European Brokers. Le misure di distanziamento sociale e laper un nuovohanno spinto glia dotarsi di un animale di compagnia. Contemporaneamente è cresciuta anche la spesa per la cura e il benessere deglidomestici, per i quali oggi si spendono mediamente 350 euro l'anno a famiglia. Un giro d'affari che sfiora i 5 miliardi di euro anni, in aumento del 12,9% negli ultimi tre anni. A questi dati si aggiungono anche quelli relativi alle assicurazioni per glidomestici: finora si registrano 1,7 milioni di polizze, riguardanti perlopiù cani e gatti, ...

