Paura a Milano | esplosione in un palazzo | sudamericana dà fuoco a tutto per “movente passionale”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic — Attimi didove questa mattina all’alba si è verificata un’in undi proprietà di Generali Real Estate in via Benigno Crespi, in zona Maciachini. La deflagrazione, seguita da un incendio, è avvenuta poco dopo le 5 del mattino.e incendio in unI vigili del, intervenuti sul posto, hanno domato il rogo originato dall’al piano sotterraneo della struttura, che fortunatamente ospita solo uffici e la mattina del 25 dicembre è deserto. Al loro arrivo, ad attenderli, una 43enne priva di conoscenza che presentava gravi ustioni in varie parti del corpo. La donna, risultata poi essere di origini brasiliane, è stata quindi trasportata al pronto soccorso ...

Advertising

repubblica : Terremoto in provincia di Bergamo, paura a Milano: gente in strada. 'Tremava tutto, mai sentita una cosa così' - sarahross71 : RT @ilgiornale: Il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano punta il dito contro i media: 'Gente chiusa in… - Fratzen13 : RT @ilgiornale: Il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano punta il dito contro i media: 'Gente chiusa in… - diTerralba : RT @ilgiornale: Il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano punta il dito contro i media: 'Gente chiusa in… - DamatoRicardo : RT @ilgiornale: Il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano punta il dito contro i media: 'Gente chiusa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Milano

La Thames Valley Police ha fatto sapere che il giovane non è entrato in nessuno degli edifici...mobile (nel riquadro Alessandro Canullo) Questa volta a chiamare è una donna che vive aed è ... L'episodio che ha destato maggiore(e testimoniato da un video) è avvenuto il 13 maggio. Quel ...Scatta l'obbligo di mascherine ffp2. Il decreto "Festività" del 23 dicembre ha introdotto una serie di nuove restrizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus. L'impennata di positivi al Covid ...AGI - Una parte di Milano ha fame e non ha i mezzi propri per soddisfare il bisogno vitale. Ma è anche la “Milan col coeur in man”: una grande rete di solidarietà, privata e pubblica, prova a raggiung ...