Paul Heyman: “Ho dato tutto me stesso a Roman, senza di lui la mia carriera giunge al termine” (Di sabato 25 dicembre 2021) Sette giorni fa è andato in scena il clamoroso split tra il “Tribal Chief” Roman Reigns ed il suo “Special Counsel” Paul Heyman. Roman, infatti, ha licenziato Heyman colpendolo poi con un Superman Punch ponendo così fine, almeno in apparenza, alla collaborazione che durava da oltre un anno. Ieri notte nella puntata pre natalizia dello show blu, il “Mad Genius” ha rotto il silenzio parlando per la prima volta di quanto avvenuto. “Ho sempre voluto proteggere Roman” Ieri notte a SmackDown, Kayla Braxston ha intervisto un Paul Heyman ancora molto provato per quanto accaduto la scorsa settimana e per la fine della sua collaborazione con il WWE Universal Champion Roman Reigns. Heyman ha spiegato ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 dicembre 2021) Sette giorni fa è anin scena il clamoroso split tra il “Tribal Chief”Reigns ed il suo “Special Counsel”, infatti, ha licenziatocolpendolo poi con un Superman Punch ponendo così fine, almeno in apparenza, alla collaborazione che durava da oltre un anno. Ieri notte nella puntata pre natalizia dello show blu, il “Mad Genius” ha rotto il silenzio parlando per la prima volta di quanto avvenuto. “Ho sempre voluto proteggere” Ieri notte a SmackDown, Kayla Braxston ha intervisto unancora molto provato per quanto accaduto la scorsa settimana e per la fine della sua collaborazione con il WWE Universal ChampionReigns.ha spiegato ...

